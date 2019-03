Associações de Imprensa lançam campanha de apoio a OCS de Moçambique

Apoiar os órgãos de comunicação social afectados pelos trágicos temporais que assolaram Moçambique, é o objectivo de uma campanha agora lançada pela Associação Portuguesa de Imprensa (API), da qual o DIÁRIO faz parte, e pela Associação de Imprensa de Inspiração Cristão (AIIC).

As duas Associações acabam de criar um programa de emergência para auxiliar os jornais e outros órgãos de comunicação social com sede na cidade da Beira, Província de Sofala e noutras regiões de Moçambique devastadas pelo ciclone IDAI no final da semana passada.

As referidas Associações vão fazer um levantamento das necessidades desses órgãos de comunicação social, por forma a ajudá-los a que, logo que as condições técnicas e tecnológicas o permitam, possam recomeçar a operar e a cumprir a sua missão, especialmente relevante num cenário de tragédia como o que se está a viver naquele País.

“Acreditamos que poderemos suprir necessidades de equipamentos ligeiro (telemóveis e computadores portáteis), equipamento pesado de preparação e impressão e de programas informáticos para a edição. Queremos também mobilizar os meios necessários de transporte, bem como os técnicos para formação e as necessárias licenças e autorizações de utilização”, afirmaram os dirigentes das duas Associações, acrescentando que “minoradas as necessidades básicas de sobrevivência, a informação e a comunicação social, editada e jornalisticamente confiável, terá uma importância determinante e relevante no regresso à normalidade e na retoma do desenvolvimento da região moçambicana agora afectada”.

A Associação Portuguesa de Imprensa lembra que há mais de 10 anos promove um programa de apoio, enviando jornais e revistas para a Escola Portuguesa de Maputo – o que representa dezenas de milhares de exemplares já disponibilizados.

Em Moçambique existem mais de 25 mil assinantes de publicações periódicas editadas em Portugal, entre as quais diversas de Inspiração Cristã.

De referir ainda que os esclarecimentos e sugestões ou ofertas de apoio em equipamento, ou programas operativos de informática, devem ser dirigidos a [email protected] ou [email protected] .