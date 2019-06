Associação Portuguesa de Apoio à Vítima celebra hoje 29 anos

Desde 1990, ano da sua fundação, a missão da APAV - Associação Portuguesa de apoio à Vítima - mantém-se focado no apoio às vítimas de crime, suas famílias e amigos/as, prestando um apoio especializado, profissional e personalizado, apoiando cada vez mais vítimas de crime, num universo estimado de 326.000 pessoas.

Em 2018, a APAV apoiou 9.344 vítimas de crime, oriundas de 276 concelhos (de um total de 308 concelhos). Nesse mesmo ano, realizaram-se 46.371 atendimentos (um aumento de 31% face a 2016), que se reflectiram em 11.795 novos processos de apoio e processos em acompanhamento. Os crimes contra as pessoas representaram 96 % do total de crimes e outras formas de violência assinalados à APAV, com especial relevo para os crimes de violência doméstica (77,5%).

926 pessoas idosas foram vítimas de crime e apoiadas pela APAV (+65 anos - em média, 3 por dia e 18 por semana); assim como 941 crianças e jovens (em média, 3 por dia 18 por semana); 5.173 mulheres adultas (em média, 14 por dia e 99 por semana) e 854 homens adultos apoiados (em média, 2 por dia e 16 por semana), em 2018.

A Associação pretende apoiar cada vez melhor, de diferentes formas, quem mais precisa. Neste sentido, a APAV empenha-se cada vez mais no desenvolvimento de projectos de inovação social - como o projecto Portugal Mais Velho, direccionado à pessoa idosa, ou a Rede CARE, de apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual -, financiados e incrementados com o apoio de diversas entidades, como a Fundação Calouste Gulbenkian.

A APAV está presente no território nacional através de uma rede 64 serviços de proximidade, que compreende 20 Gabinetes de Apoio à Vítima e outros Pólos de Atendimento em Itinerância, três estruturas de acolhimento (duas para mulheres vítimas de violência doméstica e uma para mulheres vítimas de tráfico de seres humanos e seus/suas filhos/as), o Sistema Integrado de Apoio à Distância, a Linha Internet Segura, e três redes de apoio especializado (Rede CARE; RAFAVHVT – Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio e Vítimas de Terrorismo; Rede UAVMD – Unidade de Apoio à Vítima Migrante e de Discriminação).

Ao longo de 29 anos, a Associação tem ainda contado com a entrega de centenas de voluntários, fundamentais para o cumprimento da missão social da APAV.