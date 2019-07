A arqueóloga Maria Antónia Amaral é a nova directora do Castelo de São Jorge, monumento da cidade de Lisboa que recebe mais de dois milhões de visitantes por ano, foi anunciado esta sexta-feira.

“Com um longo percurso ligado ao património, Maria Antónia Amaral foi seleccionada no processo de recrutamento aberto pela EGEAC [Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural] para dirigir um dos mais emblemáticos monumentos nacionais, com mais de dois milhões de visitantes por ano”, é referido num comunicado da EGEAC.

De acordo com a nota da EGEAC, empresa municipal responsável pela gestão de alguns espaços culturais, monumentos e pela realização das Festas de Lisboa, a nova directora do Castelo de São Jorge é licenciada em História, variante Arqueologia, e tem uma especialização em Assuntos Culturais no Âmbito das Autarquias, pela Universidade de Coimbra.

Actualmente desempenhava funções de técnica superior do Departamento de Estudos, Projectos, Obras e Fiscalização da Direcção-Geral do Património Cultural.

“A nova directora do Castelo de São Jorge tem por missão propor e executar uma estratégia integrada que incida sobre o estudo, conservação e valorização cultural do monumento nacional, a fidelização e o crescimento dos públicos e o desenvolvimento dos serviços educativos”, segundo a EGEAC.