Unicef apoia construção de tijolos com plástico reciclado

A Costa do Marfim vai ter uma fábrica de tijolos com plástico reciclado, resultado de uma parceria do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) com uma empresa colombiana, que vai permitir construir 500 salas de aula.

Citada pelo portal de notícias das Nações Unidas (ONU), a diretora executiva do Unicef, Henrietta Fore, disse que “esta fábrica estará na vanguarda de soluções inteligentes para alguns dos principais desafios educativos que as crianças e comunidades da África enfrentam”.

“O potencial é triplo: mais salas de aulas para [as] crianças na Costa do Marfim, redução de resíduos de plástico no meio ambiente e uma fonte de rendimento adicional para as famílias mais vulneráveis”, acrescentou a responsável.

O projeto entre a Unicef e a empresa colombiana, Conceptos Plásticos, deve utilizar o plástico reciclado em áreas poluídas de Abidjan e arredores para construir 500 salas de aulas para mais de 25 mil crianças. A construção deve acontecer nos próximos dois anos, sendo que a produção pode ser aumentada no futuro.

Os tijolos serão construídos 100% a partir de plástico reciclado e serão resistentes ao fogo. 40% mais baratos, 20% mais leves e terão uma durabilidade superior, em centenas de anos, em relação aos materiais de construção convencionais. Estes tijolos também serão à prova de água, bem isolados e projetados para resistirem a ventos fortes.

Segundo o portal de notícias da ONU, a Costa do Marfim precisa de 15 mil salas de aulas para responder às suas necessidades.

O representante da Unicef no país, Aboubacar Kampo, disse que um dos principais problemas enfrentados pelas crianças marfinenses é a “falta de salas de aula, que não existem ou estão sobrelotadas”, o que faz com que a aprendizagem seja uma experiência “desafiante e desagradável”.

Kampo disse que pela primeira vez, em certas áreas, as crianças em idade pré-escolar dos bairros pobres poderão ter a possibilidade de frequentar salas de aulas com menos de cem alunos.

“Crianças que nunca pensaram que teriam um lugar para elas na escola serão capazes de aprender e prosperar em salas de aulas novas e seguras”, referiu Kampo.

Em Abidjan, a maior cidade da Costa do Marfim, todos os dias são produzidas mais de 280 toneladas de resíduos de plástico. Destes, apenas cerca de 5% são recicladas e o restante acaba em aterros situados em comunidades de baixos rendimentos, onde a poluição agrava as condições de higiene e de saneamento.

A gestão inadequada de resíduos é responsável por 60% dos casos de malária, diarreia e pneumonia em crianças, doenças que representam as principais causas de morte de crianças neste país da costa ocidental de África.

Quando estiver totalmente em funcionamento, a fábrica irá reciclar 9,6 mil toneladas de resíduos plásticos por ano.

Além disso, será uma fonte de rendimento para mulheres que vivem na pobreza.

A cofundadora da Conceptos Plásticos, Isabel Cristina Gamez, disse que o objetivo é “ajudar as mulheres a erguerem-se de uma situação de pobreza e contribuir para um mundo melhor para as crianças”.

Já foram construídas nove salas de aula em Gonzagueville, Divo e Toumodi com tijolos feitos a partir de plásticos reciclados na Colômbia, o que demostra a viabilidade dos métodos e materiais de construção.

Henrietta Fore disse que “às vezes, é no seio dos nossos desafios mais prementes que se encontram as oportunidades mais promissoras”. Salientou que é uma metáfora funcional, o crescente desafio do lixo plástico “sendo transformado em tijolos que, literalmente, construirão o futuro desta geração de crianças”.