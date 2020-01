Trinta detidos após disputa de terras que fez oito mortos no Vietname

A Polícia vietnamita deteve 30 pessoas envolvidas em confrontos, na quinta-feira, nos arredores de Hanói, que resultaram na morte de três polícias e de cinco civis, foi hoje noticiado.

Os tumultos, com origem numa disputa de terras, tiveram lugar em Dong Tam, a 40 quilómetros ao sul da capital vietnamita, indicou o chefe da polícia de investigação criminal de Hanói, Nguyen Binh, citado pelos meios de comunicação vietnamitas.

Entre os detidos contam-se os ativistas Trinh Ba Phuong e Bui Thi Minh Hang, que não participaram nos confrontos, mas que transmitiram o incidente nas redes sociais, acrescentou a agência de notícias EFE.

Os confrontos de quinta-feira são o mais recente episódio do longo conflito de terras entre os habitantes de Dong Tam e a Viettel, a empresa de telecomunicações mais poderosa do país e propriedade do exército.

Segundo a imprensa local, os manifestantes afirmaram que não foram devidamente informados pelas autoridades sobre a expropriação e que as terras reclamadas pela Viettel eram utilizadas como terras agrícolas há várias gerações de agricultores.

Em abril de 2017, dezenas de moradores da mesma aldeia revoltaram-se e tomaram 38 polícias como reféns durante vários dias em protesto contra a expropriação de terras a favor da empresa.