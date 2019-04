Tottenham adianta-se ao City, mas vê Kane lesionar-se

O Tottenham adiantou-se ao Manchester City nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer 1-0, graças a um grande golo de Son Heung-min, mas viu lesionar-se o seu principal avançado, Harry Kane.

Hoje, no seu estádio, os ‘spurs’ foram mais fortes na primeira mão destes ‘quartos’ 100 por cento ingleses, conseguindo um resultado justo, mas que pode ser escasso no jogo da segunda mão, na próxima semana em Manchester, em que muito provavelmente não contarão com o melhor goleador do último mundial.

Kane saiu, amparado e visivelmente com dores no pé esquerdo, eram decorridos 55 minutos. De janeiro até março, o goleador esteve ausente dos relvados, com problemas ligamentares justamente no lado esquerdo.

Os espetadores que lotaram o novo estádio do Tottenham tinham razões para ficarem apreensivos, mas ainda havia tempo para uma ‘explosão de alegria’, com o fenomenal golo do jogador coreano dos ‘spurs’, apontado aos 78 minutos.

Son recebeu uma bola no lado direito do ataque, controlou-a mesmo sobre a linha, e depois fletiu para trás, rematando a contar por entre um ‘mar’ de adversários - nada menos que sete povoavam a área dos ‘citizens’.

O grande momento da primeira parte foi uma grande penalidade (a castigar mão de Danny Rose) parada por Hugo Lloris, aos 12 minutos. Aguero rematou forte, só que o guarda-redes adivinhou bem o lado para se lançar.

Mais ofensivo, o Tottenham teve dificuldade em chegar bem à baliza contrária, com Kane, Alli e Son perdulários até ao inspirado golo do coreano, quando já parecia que desanimavam.

Eliminatória claramente em aberto para o próximo dia 17, no que deverá ser um belo confronto tático entre Pep Guardiola e Mauricio Pochettino.