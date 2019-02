Tiroteio no Rio de Janeiro faz 13 mortos

Um tiroteio no bairro de Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro, fez hoje 13 mortos e um ferido, informaram as autoridades do Rio de Janeiro, de acordo com a imprensa brasileira.

As mortes aconteceram durante um confronto entre suspeitos de pertencerem a grupos criminosos e agentes do Comando de Operações Especiais (COE), que executavam uma operação de combate ao tráfico de droga nas comunidades de Santa Teresa, desde o início da manhã.

A Polícia Militar relatou à plataforma de notícias G1 que as autoridades foram recebidas a tiro durante a operação, resultando em confrontos.

A Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou ainda que um dos suspeitos baleados permanece internado no Hospital Municipal Souza Aguiar.

Na sua conta do Twitter, a Polícia Militar relatou que apreendeu três fuzis, 12 armas de fogo e seis granadas durante a operação levada a cabo nas comunidades do Fallet, Fogueteiro e Coroa, localizadas no bairro de Santa Teresa.

A operação contou também com agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque.

A guerra entre grupos criminosos rivais e milícias, além da violência policial, fizeram o Rio de Janeiro entrar numa grave crise de segurança pública que só em 2017 provocou 6.731 mortos, de acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP).

Segundo dados do ISP, a polícia do Rio de Janeiro matou 1.444 pessoas entre janeiro e novembro de 2018 - dos 5.144 casos registados em todo o Brasil -- o que supõe o maior número de mortes cometidas por agentes desde pelo menos 1988.