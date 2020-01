Suécia pede investigação “rápida” e “transparente” sobre acidente aéreo

O primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, pediu hoje uma investigação “transparente” e “rápida” sobre a queda do avião ucraniano na quarta-feira em Teerão e cujos 176 ocupantes morreram, entre os quais 10 suecos.

O Canadá e os Estados Unidos revelaram na quinta-feira que têm indicações de que o voo 752 da Ukranian International Airlines poderá ter sido acidentalmente abatido por um míssil iraniano, embora Teerão rejeite essa hipótese e inste os norte-americanos a partilharem a informação que aponta nesse sentido com a comissão de investigação.

“Concordamos que essas informações aumentam ainda mais a necessidade de uma investigação rápida, completa e transparente e que os países afetados devem ter a opção de contribuir com os especialistas e ter acesso a todos os dados”, salientou Löfven em comunicado enviado à agência sueca TT.

Löfven indicou ainda que teve uma conversa telefónica na quinta-feira à noite com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski e que acordaram que o contacto fosse “próximo” e “contínuo”, assim como com os restantes países afetados no acidente.

Autoridades norte-americanas, canadianas e britânicas declararam que é “altamente provável” que o Irão tenha abatido acidentalmente o avião civil que caiu perto de Teerão.

O aparelho descolou de Teerão, com destino a Kiev, despenhando-se dois minutos após a descolagem.

A Ucrânia enviou para Teerão uma equipa de 45 investigadores para estudar as causas do desastre aéreo.

O acidente ocorreu horas depois do lançamento de 22 mísseis iranianos contra duas bases da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, em Ain Assad e Erbil, no Iraque, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani.