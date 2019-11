Sismo de magnitude 6,4 atinge Albânia e causa um morto e pelo menos 150 feridos

Um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter atingiu esta madrugada a Albânia e causou a morte de uma pessoa, 150 feridos e o desmoronamento de um hotel, informaram as autoridades.

Um homem de cinquenta anos morreu ao atirar-se de um prédio, em pânico, na cidade albanesa de Kurbin.

As autoridades indicaram que cerca de 150 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para os hospitais de Tirana e Durres.

O sismo foi sentido às 02:54 (01:54 em Lisboa) e os moradores de Tirana, em pânico, saíram às ruas, informou um correspondente da agência de notícias France-Presse.

O epicentro foi registado no Mar Adriático, a 34 quilómetros a noroeste da capital do país, Tirana, a uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.

“Os danos são consideráveis”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Albana Qajahaj.

Um hotel de três andares em Durres, uma das mais importantes cidades do país, desabou enquanto outro prédio no centro da cidade ficou seriamente danificado.

Este sismo foi seguido alguns minutos depois por vários tremores secundários, incluindo um de magnitude 5,3, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.