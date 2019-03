Saiba como ajudar as vítimas do ciclone Idai

A UCCLA - União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, através do seu secretário-geral, Vítor Ramalho, manifesta “solidariedade e disponibilização” para apoiar a população afectada pelo ciclone Idai, que está a atingir diversas regiões de Moçambique. “Perante a necessidade de coordenação do apoio com as entidades públicas institucionais, a UCCLA enviou para todos os seus associados a listagem de donativos em géneros mais prioritários para as populações afectadas em Moçambique”.

As necessidades imediatas de apoio às populações afectadas pelo ciclone são as seguintes:

- Medicamentos, essencialmente, para infecções gastrointestinais, analgésicos e anti-palúdicos;

- Produtos alimentares enlatados com período de validade prolongado;

- Produtos para o tratamento de água;

- Produtos de higiene pessoal e limpeza de instalações;

“Dada a necessidade de coordenação deste apoio com as entidades públicas institucionais, oportunamente se indicará o local onde o apoio em géneros poderá ser entregue”, refere ainda o presidente da UCCLA em nota enviada à redacção.