Roménia desafia Bruxelas e vai mudar embaixada em Israel para Jerusalém

A primeira-ministra romena anunciou hoje em Washington que vai transferir a embaixada do seu país em Israel de Telavive para Jerusalém, seguindo os passos dos Estados Unidos em rutura com a posição europeia.

A decisão de Viorica Dancila foi conhecida pouco depois de também o Presidente das Honduras ter revelado que o seu Governo iria fazer o mesmo.

Os dois anúncios foram feitos hoje no primeiro dia da conferência anual do lóbi pró-judaico American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), que está a decorrer em Washington até terça-feira.

“Tenho o prazer de anunciar hoje que, após a finalização por todos os atores constitucionais envolvidos (...) eu, como Primeira Ministra, e o governo que lidero, transferirei a Embaixada da Roménia para Jerusalém, capital de Israel”, disse Dancila.

A declaração de Voirica Dancila assume particular relevância uma vez que a Roménia ocupa actualmente a presidência rotativa da União Europeia.

Em maio de 2018, os Estados Unidos foram o primeiro país a transferir a sua embaixada para Jerusalém, decisão que foi seguida pela Guatemala.

No entanto, o anúncio de Dancila precisa primeiro de luz verde do chefe de Estado romeno para se tornar realidade, mas o Presidente Klaus Iohannis já manifestou a sua oposição ao desejo do Governo em seguir o exemplo nos Estados Unidos.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que chegou hoje a Washington para participar na AIPAC, tinha convocado em janeiro a sua colega romena para anunciar a transferência da embaixada para Jerusalém.

A situação de Jerusalém é uma das questões mais difíceis para a solução do conflito israelo-palestino.

A ONU considera que esta questão deve ser acordada entre israelitas e palestinos e que, entretanto, as capitais não devem estabelecer a sua representação diplomática em Jerusalém.