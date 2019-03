Quatro norte-americanos e piloto local morrem em queda de helicóptero no Quénia

Quatro norte-americanos e um piloto local morreram quando o helicóptero em que seguiam se despenhou numa ilha no Lago Turkana, no norte do Quénia, anunciou hoje a polícia queniana.

O relatório interno da polícia, a que a agência Associated Press teve acesso, indica que o acidente se deu no domingo à noite no Parque Nacional Central Island, de onde dois helicópteros saíram depois de uma visita ao acampamento de Lobolo.

O relatório da polícia não se refere ao que possa ter causado a queda do aparelho.

A embaixada dos Estados Unidos confirmou as mortes dos quatro cidadãos norte-americanos e remeteu eventuais questões para as autoridades quenianas.

No mês passado, três norte-americanos, de entre um conjunto de cinco pessoas, morreram quando o avião em que seguiam se despenhou quando se dirigia para Lodwar, perto do Lago Turkana.