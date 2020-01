Polícia brasileira prende casal que embarcava com droga no estômago para Portugal

A polícia brasileira informou hoje que prendeu um casal que tentava embarcar para Portugal transportando cocaína em cápsulas no estômago e dentro de bagagens.

Em comunicado, as autoridades destacaram que durante fiscalização de bagagens despachadas para um voo com destino a Portugal, na tarde de segunda-feira, identificaram por meio do raio-X substância orgânica suspeita, com o formato de cápsulas, no interior da mala dos passageiros.

“As malas suspeitas foram separadas e seus proprietários localizados e conduzidos à Polícia Federal para realização de perícia em seus pertences. Nas malas dos suspeitos, ambos brasileiros de 26 e 22 anos de idade, provenientes do estado do Maranhão, foram encontradas 171 cápsulas contendo quase dois quilos de cocaína”, lê-se no comunicado.

Após serem ouvidos por agentes da polícia, o casal confessou ter engolido outras 29 cápsulas com a droga.

Ambos foram presos e encaminhados para um hospital devido ao risco de morte.

Após alta médica, o casal será encaminhado para presídios e vão responder num processo criminal por tráfico internacional de drogas.