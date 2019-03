Pelo menos seis paramilitares mortos em ataque no sudoeste do Paquistão

Pelo menos seis elementos das forças paramilitares paquistanesas morreram hoje no sudoeste do Paquistão, num ataque dos talibãs a um posto de segurança na província do Baluchistão, anunciaram as autoridades locais.

Os talibãs paquistaneses, conhecidos como Tehreek-e-Taliban, reivindicaram o ataque no distrito de Ziarat, esta manhã, numa declaração em urdu.

Na mesma nota, os talibãs afirmaram tratar-se de uma vingança pela morte de membros do grupo às mãos da força paramilitar Baluchistan Levies.

o comissário adjunto do distrito de Ziarat, Qadir Baksh Prikani, disse que o ataque teve início às primeiras horas da manhã e acrescentou que está a decorrer já uma investigação ao assalto.

Vários grupos rebeldes operam no Baluchistão, incluindo os talibãs paquistaneses, afiliados do grupo extremista Estado Islâmico, cuja base se encontra do outro lado da fronteira no Afeganistão.