Pelo menos 32 mortos em motim numa prisão do Tajiquistão

Pelo menos 29 reclusos e três guardas foram mortos durante um motim numa prisão perto da capital do Tajiquistão, Dushambé, anunciaram hoje as autoridades do país.

“Vinte e quatro membros do Estado Islâmico foram mortos. Os islamitas [do grupo extremista] mataram três guardas” e outros cinco reclusos, afirmou o Ministério da Justiça do país asiático, em comunicado.

O motim teve início na noite de domingo às 21h30 (17h30 em Lisboa), de acordo com as autoridades.