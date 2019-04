Pelo menos 30 mortos em incêndio na China

Um incêndio nas montanhas da província de Sichuan, sudoeste da China, fez pelo menos 30 mortos, a maioria bombeiros, segundo um balanço feito hoje pelas autoridades chinesas.

As mortes ocorreram depois de uma mudança súbita na direcção do vento, no domingo, quando os bombeiros combatiam o fogo numa área acidentada e a uma altitude de 3.800 metros acima do nível do mar, segundo o ministério chinês de Gestão de Emergências.

Entre os mortos, 27 eram bombeiros e três residentes locais recrutados para ajudar a combater o incêndio, detalhou o ministério.

Cerca de 700 pessoas combatiam o incêndio, que começou no sábado, mas muitos deixaram de estar contactáveis no domingo.

Dois helicópteros que transportavam equipas médicas e militares foram enviados para ajudar nos trabalhos de resgate.

Nas últimas semanas, a China tem combatido incêndios florestais em várias partes do país, incluindo nos arredores de Pequim, alimentados pelo tempo seco e ventos fortes em muitas áreas do Norte.

O número de mortos entre os bombeiros é o pior desde 2015, quando uma explosão num depósito de produtos químicos na cidade portuária de Tianjin matou 173 pessoas.

Dezenas de trabalhadores morreram também em acidentes industriais recentes, incluindo 85, num par de explosões no mês passado.