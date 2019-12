Pelo menos 24 mortos e 13 feridos graves em acidente de autocarro na Indonésia

Pelo menos 24 pessoas morreram e 13 ficaram gravemente feridas quando um autocarro caiu numa ravina na Indonésia, informou hoje a agência de notícias Antara.

O acidente aconteceu na província de Sumatra do Sul na noite de segunda-feira.

O autocarro caiu de uma altura de 150 metros, disse a polícia à agência de notícias France-Presse.

“O autocarro embateu numa barreira de cimento e mergulhou na ravina. Várias vítimas ainda estão presas”, acrescentou, indicando ainda que nenhum outro veículo esteve envolvido no acidente, que ocorreu perto da cidade de Pagar Alam, numa área íngreme e isolada, o que complica as operações de resgate.

Ao contrário da informação inicial que apontava para um número mais reduzido, o autocarro regional partiu com 27 passageiros, mas outros embarcaram durante o percurso, encontrando-se cerca de 50 pessoas a bordo no momento do acidente, segundo o testemunho prestado pelos sobreviventes à polícia.

As tragédias são frequentes nas estradas na Indonésia, devido ao mau estado de conservação das rodovias e dos veículos, bem como à negligência dos motoristas.

Em setembro, pelo menos 21 pessoas morreram depois de outro autocarro ter caído numa ravina na região de Sukabumi (oeste da ilha de Java).

Alguns meses antes, na mesma região, 12 pessoas morreram e várias dezenas ficaram feridas num acidente causado por um passageiro que tentou controlar o volante do autocarro, causando uma colisão com duas outras viaturas.