Pelo menos 17 mortos em acidente rodoviário no leste da Guatemala

Uma colisão entre um autocarro e um camião causou pelo menos 17 mortos e 11 feridos hoje de manhã no leste da Guatemala, indicou a polícia de trânsito.

O acidente ocorreu numa estrada do distrito de Zacapa, anunciou na rede social Twitter a Direcção-Geral da Polícia de Trânsito (PROVIAL).

A polícia precisou, segundo a agência France Presse, que o tráfego está interrompido na zona do acidente devido ao inquérito, nomeadamente a identificação das vítimas.

A agência noticiosa espanhola EFE refere que os bombeiros voluntários dão conta de 26 feridos.

Os motoristas de ambos os veículos sobreviveram ao acidente, indicaram as autoridades.

Segundo informações da imprensa local, o motorista do camião perdeu o controlo do veículo que chocou com o autocarro, viajando de Peten (norte) para a capital com cerca de 55 passageiros.