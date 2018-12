Passageiros recusam-se a abandonar aeroporto de Gatwick apesar do seu encerramento

Sem uma previsão concreta de quando pode reabrir o aeroporto de Gatwick, em Londres, várias companhias aéreas estão a cancelar os seus voos, causando o caos nos terminais. Algumas das imagens que chegaram ao DIÁRIO mostram a confusão que se instalou no aeroporto, nomeadamente com vários passageiros a recusarem abandonar o local sem o reagendamento do seu voo ou mais informações por parte das companhias.

De recordar que, este aeroporto está encerrado devido ao avistamento de diversos drones. O encerramento ocorreu ontem, ainda aconteceu uma reabertura de madrugada, mas 45 minutos depois foram novamente avistados alguns drones, pelo que as operações foram todas canceladas.

Nas imagens é possível vislumbrar que, na zona das partidas, praticamente todos os passageiros foram retirados, restando uma grande confusão na zona do check-in.

A segurança do Aeroporto e a polícia foram chamadas a intervir. As previsões apontam para que, durante a quadra natalícia, cerca de 2,9 milhões de pessoas recorram ao Aeroporto de Gatwick para as suas viagens.