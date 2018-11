Papa Francisco visita Marrocos a 30 e 31 de Março do próximo ano

O papa Francisco vai visitar Marrocos a 30 e 31 de março do próximo ano a convite do rei Mohamed VI, informou hoje gabinete de imprensa do Vaticano.

A visita do papa surge na sequência de um convite do rei de Marrocos, Mohamed VI, e dos bispos do país, e inclui deslocações às cidades de Casablanca e Rabat.

Até ao momento, o papa só tinha confirmado para o próximo ano a viagem ao Panamá de 23 a 27 de janeiro para participar na próxima Jornada Mundial da Juventude.