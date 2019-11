Novos líderes das instituições da UE celebram domingo 10 anos do Tratado de Lisboa

Os novos líderes das instituições europeias celebram o 10.º aniversário do Tratado de Lisboa numa cerimónia em Bruxelas no próximo domingo, 01 de dezembro, data de início de funções da nova Comissão Europeia.

A cerimónia, organizada pelo presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, decorrerá na Casa da História Europeia, ao início da tarde, e contará com a participação da nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do novo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e da nova presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

O Tratado de Lisboa foi assinado na capital portuguesa durante a última presidência portuguesa da UE, em 13 de dezembro de 2007, tendo entrado em vigor em 01 de dezembro de 2009.