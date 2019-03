Moscovici alerta que Londres tem hoje a última oportunidade para garantir acordo

O comissário europeu Pierre Moscovici entende que o Parlamento britânico tem hoje a última oportunidade para garantir um acordo que garante uma “saída suave” do Reino Unido da União Europeia.

Moscovici disse à estação de televisão francesa France-2 que a União Europeia “fez tudo” o que podia fazer para garantir pela segunda vez aos legisladores britânicos, que rejeitaram a posição da chefe do Executivo Theresa May, sobre a retirada do país do bloco europeu.

“O comboio já passou duas vezes” disse o comissário europeu sublinhando que a União Europeia não vai renegociar o acordo antes do dia 29 de março, a data fixada para a saída do Reino Unido.

Mesmo assim, Moscovici admite um eventual adiamento caso o Reino Unido apresente uma justificação.

Para o comissário europeu, a votação de terça-feira no Parlamento britânico que rejeitou a proposta a primeira-ministra, aumenta as hipóteses de uma saída “desordenada e brutal. É como um penhasco”.