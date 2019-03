Mike Pompeo renova apelo a resolução da crise entre países do Golfo

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, renovou hoje durante uma visita ao Kuwait os apelos à resolução da crise entre o Qatar e quatro outras nações árabes, todos países parceiros dos Estados Unidos.

“Não é no melhor interesse da região ou do mundo”, disse Pompeo aos jornalistas numa conferência de imprensa com o seu homólogo do Qatar, Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah.

“Precisamos que os países do Golfo trabalhem juntos no complexo conjunto de desafios que cada um deles enfrenta”, adiantou.

O boicote ao Qatar por parte da Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein iniciou-se em junho de 2017.

Alegando que Doha financiava grupos terroristas, os quatro países cortaram relações diplomáticas e impuseram um bloqueio comercial.

O secretário de Estado norte-americano elogiou os esforços de mediação do Kuwait para resolver a crise, adiantando que os Estados Unidos farão tudo o que puderem para ajudar.

“Enfrentamos todos as mesmas ameaças” por parte dos ‘jihadistas’ do grupo Estado Islâmico ou da Al-Qaida, mas também “da República Islâmica do Irão”, disse ainda Pompeo.

O Kuwait é a primeira escala de uma visita de Mike Pompeo ao Médio Oriente que inclui Israel e o Líbano.