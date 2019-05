Hoje realiza-se a reunião da Assembleia da Câmara de Crawley, que começa pela 19h30, onde será eleito o novo Mayor da cidade.

O Cônsul Geral de Portugal em Londres disse que, ao longo do último ano, o Mayor de Crawley exerceu com sucesso o seu mandato, tendo dito que foi “um exemplo dignificante e inspirador para toda a comunidade portuguesa no Reino Unido e, em particular, para os cidadãos nacionais residentes em Crawley”.

Carlos Castro termina hoje o mandato como Mayor da Câmara de Crawley.