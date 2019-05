May publica na sexta-feira nova proposta de ‘Brexit’

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje no Parlamento que publicará na sexta-feira a nova proposta de ‘Brexit’, para que os deputados tenham tempo de a analisar antes de a votarem, no início de Junho.

Theresa May aproveitou para pedir ao Parlamento para apoiar esta nova proposta, lembrando aos deputados que a podem alterar de forma a garantir a saída do Reino Unido da União Europeia, quando a votarem no próximo dia 3 de Junho.

As três anteriores propostas de ‘Brexit’ negociadas pela primeira-ministra britânica com Bruxelas foram rejeitadas por maiorias parlamentares, conduzindo a um impasse que obrigou Londres a prolongar o prazo de saída da União Europeia até 31 e Outubro.

Na terça-feira, Theresa May apresentou uma nova proposta, que inclui uma votação no Parlamento da possibilidade de um segundo referendo sobre o ‘Brexit’, bem como algumas alterações em relação a soluções anteriores.

As novidades incluem garantias sobre a aplicação da cláusula de salvaguarda na Irlanda (conhecida como ‘backstop), reforço de protecções na área laboral e garantias de que a legislação ambiental será preservada.

Contudo, a nova proposta já foi rejeitada pelo Partido Trabalhista, na oposição, com o líder, Jeremy Corbyn, a dizer que se trata de uma versão remodelada das mesmas ideias de anteriores soluções.

Também vários deputados Conservadores se mostraram desagradados com o facto de Theresa May ter incluído a possibilidade de um segundo referendo sobre o ‘Brexit’, considerando que essa estratégia os poderá levar a votar contra a nova proposta de acordo para a saída da União Europeia.