Mais de metade dos passageiros de cruzeiro à Antártida com teste positivo

Mais de metade das 217 pessoas a bordo de um navio de cruzeiro que viajava até à Antártida e que está ao largo da costa do Uruguai testou positivo para o novo coronavírus, disse hoje a empresa.

“Não há atualmente passageiros com febre a bordo do navio e todos estão assintomáticos”, afirmou a empresa australiana Aurora Expeditions, proprietária do navio “Greg Mortimer”, citada pela agência AP.

Das 217 pessoas testadas, 128 foram diagnosticadas como casos positivos de infeção por covid-19 e 89 identificadas como casos negativos, acrescentou a empresa.

Seis pessoas foram ainda retiradas do navio em condição de saúde estável e encontram-se em tratamento em Montevideu, capital do Uruguai.

O medico Marcelo Girard, da estrutura hospitalar onde dois dos passageiros do “Greg Mortimer” estão a ser tratados, referiu que as pessoas no navio estão calmas, mas ansiosas para regressarem a casa.

A empresa responsável pelo navio de cruzeiro, que tem passageiros de países europeus, da Austrália e dos Estados Unidos, entre outros, está a trabalhar para os desembarcar, assim como à tripulação, e organizar voos para os respetivos países de origem.

O navio “Greg Mortimer” iniciou em 15 de março a viagem até à Antártida.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 75 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 290 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.