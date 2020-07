Passageiros dos navios de cruzeiro não deverão ser testados na chegada à Madeira

Pedro Ramos abordou esta tarde, no habitual ponto de situação semanal do IASaúde, a actividade marítima, que é também outra porta de entrada na Região.

Depois de ter lançado indicadores sobre os primeiros três dias de testagem nos Aeroportos da Madeira e Porto Santo, o secretário regional da Saúde assumiu que o Governo está a testar todos os profissionais da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) e sublinhou que no caso dos iates “o procedimento será o mesmo” que está a ser feito em Santa Cruz. O mesmo não deverá acontecer com os passageiros dos navios de cruzeiro e o governante explicou o porquê.

Quanto aos navios de cruzeiro estamos à espera de directrizes internacionais, mas todos os passageiros deverão ser testados antes de iniciar as suas viagens. Isso deixa-nos mais descansados e aquilo que se vai recomendar é que seja feito o controlo térmico e o controlo epidemiológico Secretário regional da Saúde, Pedro Ramos

“Vão ser testados antes do desembarque com os mesmos níveis de segurança. Quanto aos navios de cruzeiro estamos à espera de directrizes internacionais, mas todos os passageiros deverão ser testados antes de iniciar as suas viagens. Isso deixa-nos mais descansados e aquilo que se vai recomendar é que seja feito o controlo térmico e o controlo epidemiológico”, mencionou o secretário, aludindo ao facto de muitas destas pessoas permanecerem apenas durante algumas horas em solo madeirense, pelo que não haverá tempo suficiente para obter o resultado dos testes que poderiam vir a ser realizados na Pontinha.

Questionado também pelo DIÁRIO sobre o tempo médio para a obtenção do resultado das amostras colhidas nos aeroportos da Região, Pedro Ramos disse que este está fixado nas 12 horas, e esclareceu que continua a haver excepções na obrigatoriedade de testagem para pessoas que estão fora da Região durante um período inferior a 72 horas ou para casais com crianças, por exemplo.

Neste balanço, destaque para os 957 testes realizados em três dias, no Aeroporto da Madeira e Porto Santo, onde se registou apenas um caso suspeito, detectado na quinta-feira. A situação encontra-se em estudo e trata-se de um viajante que se encontra confinado numa residência, no concelho do Funchal. Foi sujeito a análise laboratorial e a investigação epidemiológica está em curso.

Os dados foram ontem divulgados no habitual ponto de situação transmitido por videoconferência, onde se pôde tomar conhecimento da evolução do vírus, na Região. Mantêm-se os 92 casos positivos detectados, dos quais 90 recuperaram e dois permanecem activos, sendo que estes últimos permanecem em unidade hoteleira dedicada a confinamento.

Foi iniciada a 1 de Julho uma nova operação de rastreio aos passageiros que entrem na Região, pelo aeroporto, há a reportar um total de 670 colheitas realizadas nos dia 1 e 2 de Julho. Ao todo, até às 16 horas do dia de ontem, foram já efectuados 957 testes, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Os restantes passageiros apresentaram testes realizados nas últimas 72 horas.

Segundo dados transmitidos pela vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia, estão actualmente identificadas 2.161 pessoas, que por sua vez estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde, agora com recurso a uma aplicação de vigilância. Deste número, 340 encontram-se em vigilância activa.

Quanto às linhas criadas no âmbito do plano de contingência para a covid-19, destaque para as comunicações recepcionadas pela Linha SRS24. Foram 292 chamadas recebidas esta semana, que se prenderam essencialmente com questões relacionadas com resultados de testes ou dúvidas sobre onde os realizar. Relativamente à linha de acompanhamento psicológico, 150 pessoas estão em acompanhamento pelos profissionais do Instituto.

Ainda no contexto dos números, foram já processadas 24.051 amostras na Madeira num universo de 20.486 utentes.