Justiça francesa ouviu 139 pessoas e 111 tiveram detenção prolongada após manifestação

Quase 140 das pessoas detidas no âmbito dos protestos dos “coletes amarelos” este fim de semana em Paris foram ouvidas por um juiz em tribunal e 111 viram a sua detenção prolongada, anunciou hoje o Ministério Público de Paris.

A violência do fim de semana resultou em 363 custódias policiais, incluindo 32 menores, de acordo com uma nova avaliação do procurador de Paris.

Hoje, dezenas de suspeitos serão julgados em Paris em audiências de comparência imediata.

No total, 412 pessoas foram detidas no sábado. Em 81 dos casos, o procedimento legal não terá seguimento.

O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, receberá na terça-feira à tarde um grupo de “coletes amarelos” pronto para discutir com o Executivo, anunciou num comunicado de imprensa o gabinete de Philippe.

Haverá um debate sobre esta crise na quarta-feira na Assembleia Nacional e na quinta-feira no Senado francês.

O primeiro-ministro deverá apresentar novas medidas depois de realizar todas estas consultas.

Hoje, o ministro da Economia, Bruno Le Maire, referiu que o Governo francês deve “acelerar a baixa dos impostos”, mas também dos “gastos públicos” para responder ao movimento de “coletes amarelos”, evocando uma crise com “raízes profundas”.

“Face a esta crise, precisamos acelerar a baixa nos impostos, mas para isso precisamos acelerar a baixa nos gastos públicos e estamos determinados a embarcar nesse caminho”, disse o ministro após uma reunião, em Bercy, com representantes de organizações profissionais.

Também hoje, o ministro e o secretário de Estado do Interior francês, Christophe Castaner e Laurent Nuñez, respectivamente, serão ouvidos às 20 horas (19 horas em Lisboa) na comissão sobre as Leis da Assembleia Nacional.

Esta audição, aberta à imprensa, vai cobrir “os eventos que ocorreram nas últimas semanas em França - continental e no ultramar - por ocasião dos eventos relacionados aos ‘coletes amarelos’, especialmente em Paris nos dias 24 Novembro e 1 de Dezembro”, segundo o comunicado do presidente da comissão, Yael Braun-Pivet.