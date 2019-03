‘Jackpot’ de 82 milhões no próximo sorteio do Euromilhões

O próximo concurso do Euromilhões vai ter um ‘jackpot’ de 82 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou hoje na chave vencedora, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, no valor de 476.757,77 euros, saiu a dois apostadores, todos fora de Portugal,

O terceiro prémio, de 11.688,66 euros, vai para 19 apostadores, sendo quatro deles do território nacional.

A combinação vencedora do concurso 021/2019 do Euromilhões, sorteada hoje, foi composta pelos números 5-7-13-19-31 e as estrelas 2 e 9.