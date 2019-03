Internet/30 anos: Sociedade mais consciente dos riscos da desinformação

A sociedade está mais consciente dos riscos da tecnologia, nomeadamente sobre a desinformação, disse hoje à agência Lusa o investigador Juan Ortiz Freuler, da Web Foundation.

“O discurso sobre a tecnologia mudou. Em 2017, muitos argumentaram que as preocupações do público eram curtas e ancoradas em torno do escândalo mais recente. Agora parece claro que a preocupação pública em relação ao impacto social da tecnologia é dominante e está para ficar”, afirmou à agência Lusa.

O investigador, responsável pela área de impacto social da Internet na organização fundada pelo criador da Internet, Tim Berners-Lee, falava a propósito do 30.º aniversário da ‘web’, que é assinalado na terça-feira.

Há dois anos atrás, Berners-Lee alertou para o crescente impacto negativo das “notícias falsas” [’fake news’] e para um excesso de desinformação na Internet por causa da forma como as pessoas leem notícias através de motores de busca ou redes sociais.

Este ano, o cientista britânico renova a preocupação de que continua a existir ação deliberada e maliciosa por agentes como piratas informáticos e Estados hostis e criminosos e a forma como os conteúdos são promovidos de forma a ganhar dinheiro graças ao tráfego obtido.

Juan Ortiz Freuler não pensa que seja necessária maior regulação governamental sobre as grandes plataformas e redes sociais, como Facebook e Google, mas, disse, são necessárias “medidas para melhorar a compreensão do público sobre como a ‘web’ funciona e como as empresas operam”.

O 30.º aniversário da Internet vai ser marcado na terça-feira com uma viagem de 30 horas de Tim Berners-Lee - que começará no Centro Europeu de Investigação Nuclear (CERN) em Genebra e terminará na quarta-feira em Lagos, na Nigéria -, participará em conferências e em iniciativas de promoção do uso da Internet.

Tim Berners-Lee, cuja ideia em 1989 de um “sistema de gestão descentralizada de informação” resultou na criação da ‘World Wide Web’, lançou 20 anos depois, em 2009, a Fundação Web, uma organização que promove o desenvolvimento da rede e o acesso à Internet em todo o mundo.