Incêndio num estúdio de animação no Japão faz pelo menos 24 mortos

Pelo menos 24 pessoas morreram hoje num estúdio de animação devastado por um incêndio aparentemente criminoso na cidade de Quioto, no Japão, de acordo com as autoridades locais.

Segundo a agência de notícias AFP, o balanço de mortos neste incêndio subiu de 13 para pelo menos 24 mortos, após a descoberta de mais pessoas sem vida no edifício, segundo informações dos bombeiros no local.

Os bombeiros também confirmaram que cerca de 35 pessoas ficaram feridas no incêndio, muitas delas com gravidade.

O suspeito de ter incendiado o local também ficou ferido e foi transportado para o hospital, adiantaram as autoridades.

O incêndio aparentemente começou por volta das 10h30, horário local (02h30 em Lisboa), num prédio da empresa Kyoto Animation.

O fogo foi praticamente extinto três horas depois, embora fumo branco continuasse a sair de algumas janelas do prédio, segundo imagens da televisão japonesa.

As autoridades adiantaram que mais de 70 pessoas estavam no prédio no momento do incêndio. As autoridades disseram que vários funcionários da empresa estão desaparecidos.

A Kyoto Animation, mais conhecida como KyoAni, foi fundada em 1981 como um estúdio de produção de animação e de banda desenhada, e é conhecida por histórias de grande sucesso, casos de “Lucky Star”, “K-On!” E “Haruhi Suzumiya”.