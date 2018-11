Grupo Estado Islâmico reivindica atentado de sexta-feira a mercado do Paquistão

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou hoje o atentado suicida ocorrido na sexta-feira num mercado das zonas tribais do Paquistão (noroeste), que causou 35 mortos e mais de 50 feridos.

Num comunicado divulgado pela sua agência de propaganda, Amaq, o EI (sunita) afirma ter visado e assassinado um grande número de xiitas no ataque.

O ataque ocorreu no mercado de sexta-feira em Kalaya, cidade de maioria xiita, no distrito tribal de Orakzai.

O Paquistão nega a presença do Estado Islâmico no seu território, embora o grupo radical tenha reivindicado alguns dos recentes ataques no país.

Fronteiriças ao Afeganistão, as zonas tribais foram uma região onde os talibãs e a Al-Qaida operaram com impunidade durante muito tempo.

Os Estados Unidos acusam frequentemente o Paquistão de tolerar a existência de refúgios de insurgentes naquelas zonas, o que é negado por Islamabad.