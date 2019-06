Governo de Maduro também vai passar a exigir visto a peruanos

O Governo de Nicolás Maduro anunciou que, seguindo o princípio da reciprocidade, os peruanos também necessitarão de visto para entrar na Venezuela, a partir de 15 de junho, dia em que os venezuelanos precisam de visto no Peru.

De acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores, citado pela agência espanhola Efe, “em aplicação do princípio da reciprocidade” decidiu exigir aos cidadãos do Peru a necessidade de obterem “o visto correspondente para entrar na Venezuela a partir do próximo dia 15 de junho de 2019”.

O Governo da Venezuela adiantou que divulgará, através dos meios digitais (portal da Internet e redes sociais) e de informação prestada nas embaixadas e consulados venezuelanos, os requisitos para a concessão do visto.

A reação do executivo de Maduro surgiu depois do Presidente do Peru, Martín Vizcarra, ter anunciado, na quinta-feira, que vai exigir passaporte e visto, a partir de 15 de junho, aos cidadãos venezuelanos.

O Peru recebeu nos últimos três anos cerca de 800.000 migrantes da Venezuela e Vizcarra informou, durante a deportação de um grupo de 50 venezuelanos, que passará a exigir aos migrantes o visto humanitário correspondente, que será emitido pelos consulados do Peru na Venezuela.

A medida do executivo peruano surge depois de o ministro do Interior, Carlos Moran, apontar os venezuelanos como a razão para o aumento das taxas de criminalidade em algumas cidades, incluindo a capital Lima, onde reside a maioria dos venezuelanos no país.