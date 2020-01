Explosão no nordeste de Espanha faz acionar alerta de emergência química

Uma forte explosão originou um incêndio de grandes dimensões na zona industrial da petroquímica de Tarragona, para onde foram deslocados os bombeiros da Generalitat da Catalunha e equipas de emergência e fez acionar o alerta de emergência química.

A explosão ocorreu às 18:40 locais (17:40 em Lisboa) numa fábrica da empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE), antiga IQA, por motivos que estão a ser investigados. De acordo com a agência noticiosa Efe, foram até ao momento registados quatro feridos.

Como medida preventiva, a Proteção civil pediu de início às populações de Tarragona, Salou, Vila-seca, Reus, Constantí, El Morell e La Canonja que permanecessem em casa com as janelas fechadas, mas às 19:30 locais restringiu a medida a La Canonja e Vila-seca, pelo facto de as restantes localidades terem apenas sido afetadas por fumos provocados pelo incêndio.

A explosão, percetível em todas as povoações dos arredores do complexo petroquímico e que fez estremecer as janelas de alguns edifícios, originou um grande incêndio, com uma coluna de fumo visível a vários quilómetros de distância.

Na sequência do acidente, a Direção Geral de Proteção civil ativou a fase de alerta do plano de emergências químicas Plaseqcat e o Sistema de emergência médicas (SEM) pôs em marcha o seu protocolo de acidentes com múltiplas vítimas e mobilizou unidades especializadas.

Na sequência do incêndio, que mobilizou equipas dos Bombeiros da Generalitat, foi restringida a circulação rodoviária na estrada N-340, que atravessa o polígono sul da petroquímica de Tarragona. Esta cidade está situada a 115 quilómetros de Barcelona, capital da região da Catalunha.

A Renfe também interrompeu a circulação de comboios nas vias entre Tarragona e Reus e de Tarragona a PortAventura, e que afetou as linhas R13, R14, R15, R16 y R17, e ainda a RT1 e a RT2.

A empresa onde se registou a explosão é a única indústria em Espanha que processa óxido de etileno, com capacidade para produzir um total de 140.000 toneladas por ano, uma substância utilizada para o fabrico de polímeros.