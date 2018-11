Explosão de carro-bomba na Somália provoca sete mortos e cinco feridos

Pelo menos sete pessoas morreram e cinco ficaram feridas numa explosão de uma viatura armadilhada em Mogadíscio, capital da Somália, anunciaram hoje fontes policiais e testemunhas.

Segundo a polícia, as forças de segurança interceptaram um veículo suspeito na entrada do mercado de Kawo-Godey, no sul de Mogadíscio, e forçaram o condutor a sair, alguns minutos antes de explodir.

“O condutor suspeito foi preso pelas forças de segurança e interrogado quando o veículo explodiu. De acordo com as primeiras informações que recebemos, sete pessoas morreram na explosão e cinco ficaram feridas”, indicou Mohamed Hassan, um responsável da polícia.

“A zona estava cheia de pessoas. Foi horrível e a maioria dos edifícios ficaram destruídos”, afirmou Abdulahi Malim, uma testemunha, à agência noticiosa France-Presse.

O ataque não foi imediatamente reivindicado, mas os rebeldes islâmicos Al-Shebab fazem explodir regularmente veículos armadilhados na entrada de hotéis ou prédios públicos de Mogadíscio.

Em 2017, o mesmo mercado de Kawo-Godey foi alvo de um outro ataque com uma viatura armadilhada, que provocou pelo menos 39 mortos.

O Al-Shebab reivindicou um ataque na segunda-feira num local de culto em Galkayo (sul do país) onde pelo menos 15 pessoas, incluindo o líder de uma seita local sufi, foram mortas e 10 ficaram feridas.

O grupo extremista islâmico Al-Shebab ocupa áreas rurais das quais realizam operações de guerrilha e atentados suicidas, inclusive na capital, contra os objectivos do Governo, de segurança ou civis.