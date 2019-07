Ex-governador venezuelano do Estado de Guaricó foi detido em Costa Rica

As autoridades da Costa Rica detiveram cinco pessoas, entre elas o ex-governador venezuelano do Estado de Guárico Eduardo Manuitt, de 63 anos, pela alegada prática de crimes de privação de liberdade, ameaças, coação e tortura.

A detenção ocorreu na quarta-feira, tendo sido igualmente detidos o filho do ex-governador Carlos Manuitt Morao (25 anos) e o irmão Alberto Alberto Martínez Camero (38), assim como dois costa-riquenhos, José Francisco Villalobos (22) e Juan Aguilar (36).

Segundo o diretor do Organismo de Investigação Judicial, Wálter Espinosa, as detenções foram o resultado de uma investigação iniciada no mês de abril, quando os suspeitos terão amarrado, maltratado e torturado oito pessoas, entre elas vários trabalhadores de uma fazenda, para que revelassem quem teria seria sido o responsável pelo furto de cinco vacas.

Além disso, os detidos foram também a fazendas de vizinhos e ameaçaram os proprietários com armas de fogo.

“Algumas pessoas ofendidas estiveram retidas durante 15, seis e três horas, tendo sido torturadas e ameaçadas com armas”, explicou Wálter Espinosa.

As autoridades apreenderam várias armas de fogo, quatro viaturas e um passaporte aparentemente falso em nome do ex-governador venezuelano.

Eduardo Manuitt foi governador do Estado venezuelano de Guárico entre 2000 e 2008 (dois mandatos consecutivos de quatro anos cada), primeiro com o apoio da Causa R (Causa Radical, da oposição) e, depois, com o Pátria Para Todos (PPT), partido que apoiava o ex-Presidente do país Hugo Chávez.

Em 2007, Eduardo Manuitt abandonou o PPT para incorporar-se no Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo), em resposta ao pedido de Hugo Chávez para que as forças que apoiavam a revolução bolivariana se aglutinassem num partido único.

Expulso do PSUV e acusado de corrupção pelas autoridades venezuelanas, asilou-se na Costa Rica em abril de 2009.

Segundo o diário venezuelano Últimas Notícias, o nome de Eduardo Manuitt aparece como um dos financiadores do falhado golpe de Estado do passado 30 de abril último, contra o Governo do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Manuitt é ainda suspeito de ter disponibilizado fazendas, na Venezuela, onde estariam a ser treinados grupos insurgentes.

Em 20 de fevereiro, familiares do ex-governador participaram na tomada da Embaixada da Venezuela na Costa Rica, depois de o opositor Juan Guaidó nomear Maria Faria como sua embaixadora naquele país.