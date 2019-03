EUA com sanções “muitos importantes” para quem apoie Maduro

Os Estados Unidos da América confirmaram hoje que vão impor sanções “muitos importantes” às instituições financeiras que apoiem o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

“Estas sanções adicionais são muitos importantes e vão ser aplicadas a curto prazo”, afirmou Elliott Abrams, representante especial dos Estados Unidos para a crise na Venezuela.

Elliott Abrams acrescentou que as autoridades norte-americanas vão também ter como alvo os apoiantes de Maduro, impondo mais revogações de vistos.

O representante especial dos Estados Unidos expressou ainda preocupação com a investigação aberta pela justiça venezuelana contra Guaidó, que é acusado de estar envolvido na sabotagem do sistema elétrico venezuelano, que provocou um apagão que tem afetado o país nos últimos dias.

“É uma ameaça contra o Presidente interino Guaidó”, disse Elliott Abrams.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando Juan Guaidó se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Guaidó contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, no poder desde 2013, denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.

A maioria dos países da União Europeia, entre os quais Portugal, reconheceu Guaidó como Presidente interino encarregado de organizar eleições livres e transparentes.