Estudantes provocam perturbações e incêndios em protestos nos liceus de França

Estudantes do ensino secundário provocaram hoje perturbações em diversos liceus em França e pelo menos um deles foi incendiado, no segundo dia de protestos estudantis despertados pelo movimento dos “coletes amarelos”, disseram fontes citadas pela AFP.

As manifestações dos estudantes contestam as reformas do exame de final do secundário (bac) e do liceu, a plataforma de acesso ao ensino superior Parcoursup e a criação do serviço nacional universal (SNU, um serviço cívico obrigatório de um mês aos 16 anos).

Até agora, os apelos à mobilização tinham tido pouco eco, mas a tendência inverteu-se na segunda-feira, na sequência das manifestações dos “coletes amarelos”, que têm mobilizado centenas de milhares em França contra os aumentos de impostos.

O átrio de um liceu de Blagnac, em Toulouse, foi hoje de manhã completamente destruído pelo fogo, num incêndio provocado pelos estudantes em protesto.

Outros incêndios foram provocados junto a outros estabelecimentos escolares e um jovem manifestante ficou gravemente ferido pelas chamas, segundo um comunicado conjunto do prefeito do departamento, Etienne Guyot, e a reitora da academia de Toulouse, Anne Bisagni-Faure, citado pela AFP.

Segundo a agência Associated Press, também na escola Victor Hugo, em Marselha, os estudantes atearam fogos junto às instalações da escola, levando a polícia a intervir com recurso a gás lacrimogéneo.

Em Seine-Saint-Denis, 21 liceus e três colégios foram afetados pelas perturbações, que atingiram ainda 15 liceus em Val-d’Oise, onde foram queimados contentores de lixo e carrinhos de supermercado.

Liceus parcialmente bloqueados em Val-de-Marne e viaturas incendiadas foram outros incidentes.

Na segunda-feira, 188 liceus foram afetados pelos incidentes, segundo disse o ministro do Interior, Christophe Castaner.

Toulouse, Versailles e Créteil foram algumas das regiões mais afetadas, segundo o Ministério da Educação.