Encontro Cultural Europeu reuniu mais de meio milhar no Centro Português de Caracas

Mais de meio milhar de pessoas participaram no 1.º Encontro Cultural Europeu, uma iniciativa da Embaixada da União Europeia na Venezuela, que teve lugar na noite de sábado (manhã de domingo em Lisboa) no Centro Português de Caracas.

“Foi um feliz congregar de esforços e de vontades e também uma expressão artística da diversidade e da riqueza cultura europeia”, disse à Lusa a embaixadora da União Europeia na Venezuela.

Segundo a portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, o 1.º Encontro Cultural Europeu teve como propósito mobilizar “os centros e clubes das comunidades europeias que estão radicadas em Caracas”.

“Tivemos a grata colaboração do Centro Português, que desde a primeira hora aderiu ao projeto e abriu as suas portas e também uma participação muito ativa de outros clubes, da comunidade italiana, espanhola (basca, catalã e galega), grega e húngara”, disse.

O encontro, disse, foi o culminar da programação de “Maio, mês da Europa”.

A embaixadora explicou ainda que “há laços históricos entre a Europa e a Venezuela, económicos, comerciais e relações diplomáticas” que têm de ser celebrados.

Apontou também “o vínculo que é gerado pela presença de milhares de europeus na Venezuela que emigraram ao longo de décadas e aqui foram recebidos duma forma tão generosa”.

A diplomata frisou ainda que ao estar no Centro Português sentiu-se “particularmente em casa”, pois entre 2008 e 2011 foi cônsul-geral de Portugal na Venezuela.

“Era a minha segunda casa, e pela sua recetividade e empenho em concretizar este projeto resultou muito bem, mas a intenção é que no próximo ano esta iniciativa vá rodar pelos outros centros europeus em Caracas, para dar a oportunidade e contar com a distinta participação de todos”, frisou.

Quanto às celebrações do mês da Europa na Venezuela, explicou que foi uma programação muito variada e contou com a estreita colaboração das embaixadas dos estados-membros acreditados em Caracas.

Das celebrações fez parte um ciclo de cinema francês, italiano. Também exposições, concertos e passeios culturais para descobrir as marcas da presença europeia em Caracas.

“Portugal também participou ativamente através da sua Embaixada, com as celebrações do Dia da Língua Portuguesa, e foi mais um esforço da nossa parte para promover a Europa, os valores europeus e chegar a toda a gente, a um público variado e amplo”, concluiu.