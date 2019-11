Embaixadora da UE na Venezuela diz que “é preciso tolerância zero à violência contra as mulheres”

A embaixadora da União Europeia na Venezuela, a portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, apelou hoje para que haja “tolerância zero” na violência contra as mulheres.

“É preciso assumir uma tolerância zero em relação a qualquer comportamento de violência contra as mulheres”, disse à Lusa.

Isabel Brilhante Pedrosa falava à Agência Lusa, em ocasião das celebrações do Dia Internacional Contra a Violência contra as Mulheres, que começaram domingo na Venezuela, com um uma corrida organizada pela delegação local da União Europeia e na qual participaram 4.000 pessoas de diferentes regiões da Venezuela.

“Foi um esforço para sensibilizar as pessoas para esse problema que afecta uma de cada três mulheres no mundo inteiro. É uma causa que nos preocupa a todos, porque todos temos que contribuir e pôr o nosso grão de areia para combater a violência contra as mulheres”, disse.

Por outro lado, insistiu que é necessário um compromisso a todos os níveis para erradicar a violência de género e que esta foi a terceira vez que este tipo de evento se realizada em Caracas, passando já a ser “uma tradição”.

“Combater a violência de género, é algo que não depende apenas da comunidade internacional, mas também das ONGs e da sociedade civil, para prevenir, e condenar todos os actos de violência contra as mulheres e meninas, em todas as geografias”, disse.

Em relação à corrida, explicou que foi organizada em conjunto com o Fundo da População das Nações Unidas (UNFPA), com o objectivo de prever este tipo de violência na Venezuela, difundir, informar e sensibilizar sobre os factores de risco.

Na corrida participaram vários portugueses e também o embaixador de Portugal na Venezuela, Carlos Nuno Almeida de Sousa Amaro, assim como diplomatas de outros países da União Europeia.