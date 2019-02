Donald Trump critica estados que levaram declaração de emergência a tribunal

O Presidente dos EUA, Donald Trump, criticou hoje os 16 estados que interpuseram uma ação judicial contra a declaração de estado de emergência que visa obter dinheiro para construir um muro na fronteira com o México.

Donald Trump centrou as suas críticas no governo estadual da Califórnia - um dos 16 que levaram a tribunal a declaração de estado de emergência, feita na sexta-feira pelo Presidente dos EUA -- dizendo que “desperdiçou milhões de dólares no descarrilado comboio rápido”, em mensagens hoje divulgadas na sua conta de Twitter.

Trump repetiu que já esperava esta ação judicial contra o estado de emergência, interposta por “estados Democratas de fronteiras abertas e pela esquerda radical”.

O Presidente dos EUA recordou a decisão anunciada na semana passada pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, de cancelar o projeto de comboio de alta velocidade e disse que esse “projeto falhado” custa “centenas de vezes mais do que o desesperadamente necessário muro”.

A coligação de 16 estados que interpôs uma ação judicial contra o estado de emergência alega que a decisão de Trump é inconstitucional, porque o Presidente não pode desviar fundos de vários departamentos para construir um muro que o Congresso rejeitou.

Na sexta-feira, Donald Trump declarou estado de emergência, assumindo que vai acionar mecanismos que lhe permitem financiar um muro ao longo da fronteira com o México, depois de o Congresso ter negado os cerca de cinco milhões de euros que o Presidente diz serem necessários para essa medida que diz ser de “segurança nacional”.