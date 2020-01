Dois casos de coronavírus detectados no Reino Unido

Há dois casos de pessoas infectadas com o novo tipo de coronavirus no Reino Unido. As autoridades britânicas informaram esta sexta-feira, 31 de Janeiro, que os doentes são da mesma família e estão a receber “tratamento especializado” no serviço nacional de saúde britânico (NHS, na sigla em inglês).

Segundo o Diário de Notícias de Lisboa, o o diretor-geral da Saúde britânico Chris Whitty, confirmou que os dois pacientes na Inglaterra, membros da mesma família, “testaram positivo para o coronavírus”.

O responsável afirmou, em comunicado, que o serviço nacional de saúde britânico “está extremamente bem preparado” e a “trabalhar rapidamente para identificar os contactos que os pacientes tiveram, para evitar uma maior disseminação”.