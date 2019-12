Dez pessoas morrem em incêndio em fábrica de ventiladores no Bangladesh

Dez pessoas morreram ontem num incêndio numa fábrica de ventiladores em Daca, Bangladesh, anunciaram os bombeiros, três dias depois um desastre que provocou a morte a 17 numa unidade de plásticos na região.

As chamas consumiram uma pequena fábrica de ventiladores no distrito industrial de Gazipur, tendo o incêndio sido combatido pelos bombeiros durante duas horas e meia.

Durante a operação foram descobertos 10 corpos no local e as autoridades estão à procura de outras eventuais vítimas, de acordo com o porta-voz dos bombeiros, Zillur Rahman.

Desconhece-se quantas pessoas estavam na fábrica quando ocorreu o incêndio e até ao momento não são conhecidas as causas do acidente.

Na quinta-feira, pelo menos 17 pessoas morreram num outro incêndio que deflagrou numa fábrica ilegal de plástico nos arredores de Daca.

Os incêndios em unidades industriais são bastante frequentes no Bangladesh, nomeadamente durante o inverno seco, devido à má aplicação das normas de segurança.