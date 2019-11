Desfalque de 4.500 milhões de dólares na Venezuela envolve o BES

O Departamento de Justiça norte-americano está a investigar os empresário venezuelanos Luis e Ignacio Oberto por um suposto esquema de corrupção no PDVSA (Petróleos da Venezuela). Segundo uma notícia publicada no El Nacional, o esquema implicaria o desvio de fundos no valore de 4.500 milhões de dólares.

Já de acordo com o ‘El Nuevo Herald’, também citado pelo El Nacional, as autoridades suspeitam que os irmãos Oberto acumularam uma imensa fortuna através de empresas fantasmas (Violet Advisors S. A. e a Welka Holdings Limited) que concederam empréstimos em bolívares à PDVSA à taxa de câmbio preferencial. Depois de algumas semanas, eles teriam sido pagos em dólares ou outras moedas igualmente fortes. Os funcionários da PDVSA terão transferido o reembolso dos pagamentos através do Banco Espírito Santo para diferentes contas pertencentes aos irmãos entre 2012 e 2014, acrescentaram as fontes.

Noutra situação, os empresários parecem estar ligados aos enteados de Nicolás Maduro. Eles supostamente conseguiram obter um pagamento de 600 milhões de dólares da PDVSA em poucas semanas para pagar um empréstimo em bolívares no valor de apenas 42 milhões de dólares.

De acordo com as investigações do caso, os pagamentos dos empréstimos foram enviados em nome das empresas fantasmas para a Suíça, com a ajuda de um banqueiro naquele país: Charles Henry De Beaumont, que trabalhou com a CBH Compagnie Bancaire Helvetique S. A. em Genebra.

As investigações indicam que De Beaumont também ajudou os irmãos a transferir fundos ilícitos da PDVSA da Suíça para bancos dos EUA, incluindo Miami, bem como para contas nas Caraíbas.