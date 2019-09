Avião militar belga F-16 cai em França sem provocar vítimas

Um avião militar belga F-16 caiu hoje no oeste da França, sem provocar vítimas, contudo um dos dois pilotos permanece suspenso numa linha de alta tensão pelo seu paraquedas, anunciou a prefeitura do departamento francês de Morbihan.

“Este avião descolou de Florennes (Bélgica) e iria para a Base Aérea Naval de Lann-Bihoué”, perto da cidade de Lorient, indicou a prefeitura.

“O piloto e o seu copiloto conseguiram ejectar-se antes do acidente. Ambos foram localizados e estão vivos”, acrescentou.

Segundo a prefeitura, este avião “não estava armado e a sua carga está sob investigação”.

Um dos pilotos já foi assistido pelos serviços de socorro no local.

O segundo encontra-se suspenso numa linha de alta tensão pelo seu paraquedas e os serviços da RTE, administradora da rede eléctrica de alta tensão, estão no local para ajudar na recuperação do militar, explicou a prefeitura.

Um perímetro de segurança de 500 metros foi instalado na zona do acidente aéreo e as autoridades estão no local para proteger a área.

O prefeito accionou uma unidade de crise. Quarenta bombeiros e 20 veículos de emergência foram mobilizados para o local.

“Podemos confirmar que um F-16 de dois lugares que efectuava um voo de treino caiu esta manhã perto de Lorient.

Os dois ocupantes conseguiram ejectar-se, os assentos de ejecção funcionaram.

Uma equipa da Direcção de Segurança da Aviação de Defesa foi para local a partir da Bélgica”, indicou a Defesa belga.