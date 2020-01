Autoridades interceptam dezenas de migrantes que tentavam atravessar Canal da Mancha

Pelo menos 34 migrantes, incluindo 10 menores, foram hoje interceptados quando tentavam atravessar o Canal da Mancha e alcançar o território britânico, divulgaram autoridades locais, que relataram que as pessoas foram identificadas numa praia no norte de França.

As mesmas fontes precisaram que a embarcação que estava a ser utilizada pelos migrantes estava encalhada na praia.

“Os bombeiros foram chamados [hoje de manhã] para socorrer 34 migrantes, incluindo 10 menores” numa praia em Touquet-Paris-Plage (norte), relatou um porta-voz dos bombeiros locais, em declarações à agência France-Presse (AFP).

“Entre eles, pelo menos 18 têm nacionalidade iraniana e seis são israelitas. Sãos e salvos, foram instalados numa sala”, indicou o mesmo representante.

Desde o final de 2018, as tentativas de travessias ilegais do Canal da Mancha têm vindo a aumentar, apesar dos perigos associados à viagem, às fortes correntes verificadas na zona e as baixas temperaturas da água.

No ano passado, a tendência intensificou-se e foram interceptados no Canal da Mancha 2.758 migrantes, quatro vezes mais do que em 2018, segundo as autoridades marítimas.

Quatro migrantes foram encontrados mortos no mar ou em praias francesas.

Desde o início deste ano, pelo menos 52 migrantes tentaram chegar ao território britânico, via Canal da Mancha, com recurso a embarcações precárias, tendo sido interceptados pelas autoridades francesas.

Também hoje foi divulgado que oito pessoas, que integravam um grupo de migrantes que tentava atravessar o Mar do Norte e que tinha zarpado de La Panne (perto da fronteira francesa), estavam a ser procuradas pela polícia belga e pelos serviços de emergência locais.

Seis outros migrantes, um afegão e cinco iranianos que integravam o mesmo grupo, foram detidos pela polícia belga.

A polícia belga indicou que, neste momento “não tem qualquer certeza” sobre o paradeiro destas pessoas, entre as quais, segundo a força policial, poderão estar “duas crianças”.

A força policial “accionou imediatamente um procedimento de emergência por afogamento” após ter sido alertada por um migrante que apresentava sinas de hipotermia.

O migrante em questão relatou que tinha saído de La Panne, na Flandres ocidental, com outros 13 migrantes a bordo de uma embarcação.

A polícia local, bem como “os bombeiros e a polícia marítima, começaram imediatamente as buscas”, referiram as autoridades belgas.

“A polícia francesa também foi informada”, concluíram as mesmas fontes.

A Bélgica é uma rota de passagem regularmente utilizada por migrantes e por redes de tráfico que procuram aproveitar a proximidade com o território britânico.