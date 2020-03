Angola vai receber médicos cubanos para apoiar combate à pandemia

Angola vai contar com médicos cubanos de várias especialidades para “mitigar o impacto da epidemia” da covid-19, anunciou a ministra da Saúde angolana, referindo que Luanda tem estado a desenvolver contactos diplomáticos com vários países afetados pela pandemia.

“No âmbito da cooperação internacional, o Governo está a fazer um trabalho diplomático muito grande com outros países já afetados”, disse Silvia Lutucuta, numa conferência de imprensa em Luanda, adiantando que têm sido realizadas videoconferências com a China, “com profissionais que trabalharam e estão a trabalhar” no combate à pandemia, com o Brasil e outros países “mais ou menos afetados”.

Com Cuba, a interação vai ser mais direta e Angola já está a trabalhar com as missões diplomáticas cubanas nesse sentido.

“Vamos mandar vir médicos cubanos das especialidades mais importantes”, incluindo cuidados intensivos e pneumologia, saúde pública, virologia e infecciologia, referiu a ministra, adiantando que o objetivo é que possam dar apoio a Angola e mitigar o impacto “na parte assistencial, na área de saúde pública mais preventiva e na busca ativa e controlo da epidemia”, declarou.

Sílvia Lutucuta frisou que estão a ser mobilizados vários setores para implementar as medidas que considerou “de salvação da pátria”.

“Além da saúde, temos os militares e a polícia, estamos a trabalhar com o setor privado e as instituições com fins não lucrativos e igrejas”, realçou a governante.

Angola anunciou hoje um novo caso confirmado de infeção pelo novo coronavírus, elevando para três o número de doentes.

Todos os casos são relativos a passageiros angolanos que chegaram na semana passada em voos provenientes de Portugal.