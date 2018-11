Angela Merkel “muito satisfeita” com projecto de acordo do Brexit

A chanceler alemã, Angela Merkel, manifestou-se hoje “muito satisfeita” por ter sido possível chegar a um projecto de acordo entre o governo de Teresa May e a União Europeia para a saída do Reino Unido do bloco.

“Estou muito satisfeita por, após longas negociações nem sempre fáceis, poder ser apresentada uma proposta”, disse Angela Merkel durante uma conferência de imprensa em Potsdam.

Ressalvou, no entanto, que o texto tem ainda que ser submetido para aprovação dos deputados britânicos e dos outros 27 países membros da União Europeia.

O Governo britânico aprovou na quarta-feira o rascunho de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, tendo sido encontrada com a União Europeia (UE) uma solução para evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.

Hoje, o presidente do Conselho Europeu anunciou, em Bruxelas, que prevê convocar uma cimeira extraordinária de líderes da União Europeia a 27 para dia 25 de novembro, para “finalizar e formalizar o acordo de ‘Brexit’” com o Reino Unido.

A primeira-ministra do Reino Unido, Teresa May, está hoje a defender no documento no Parlamento, no mesmo dia em que quatro membros do seu Governo, incluindo o ministro com a tutela do “Brexit”, se demitiram por discordarem da solução encontrada.