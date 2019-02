A evolução fantástica em valor de mercado das tecnológicas (com vídeo)

“A Magia do Mundo dos Negócios” é uma página como tantas que há por essas redes sociais, mas que partilhou um vídeo que merece ser partilhado.

Na prática, revela a evolução fantástica de duas, em particular, mais precisamente a Apple e a Google, mas também se pode incluir aqui a Amazon.

Não sendo original da página (que não identifica a fonte), fica contudo a ideia que tem origem nos Estados Unidos da América, de onde a maioria das empresas multinacionais é originária.

Contando já com mais de 767 mil visualizações, mais de 7,6 mil reacções, acima das 15.700 partilhas e mais de 1.500 comentários.

Para se ter uma ideia, em 2010, o top-15 das maiores marcas mundiais era liderado pela Coca-Cola, IBM e Microsoft, estas duas tecnológicas hoje em 4.º e 12º lugar, sendo que a companhia de bebidas refrigerantes ainda ocupa um honroso 5.º lugar.

A Apple, hoje num destacadíssimo 1.º lugar, em 2010 nem sequer figurava no top-15, mas precisou de apenas um ano (2012) para chegar ao 8.º lugar e um ano depois (2013) já estava no topo, onde se mantém há seis anos consecutivos.

Já a Google começou em 6.º lugar, em 2012 já estava em 3.º, mas logo foi ultrapassada pela concorrente Apple, tendo ainda acompanhado o ritmo de crescimento, pois no ano seguinte já era 2.º classificado, posição onde ainda hoje se mantém confortavelmente.

Finalmente a Amazon que só entrou no top-15 em 2014, chegando à 3.ª posição em apenas cinco anos, lugar que trocou com a Microsoft no decorrer do ano passado, ainda que a curta distância.

Outras notas de destaque o Facebook que só entrou neste ranking em 2016 e em dois anos alcançou a 9.ª posição.

Do ranking em 2010 para o de final de 2018 saíram a General Electric (GE), que era 4.ª, a Gillette (era 13.ª), a HP (11.ª) e a Nokia (6.ª), três delas especializadas nas tecnologias, entre outras áreas de negócio, mas que foram ultrapassadas em menos de uma década.