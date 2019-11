O Grupo Foclórico do Rochão recuperou a tradição do São Martinho no Rochão, Camacha.

O vídeo retrata a queima do boneco, que simboliza o desaparecimento do vinho velho e dar vivas ao vinho novo, tal como o brinco de 8, no local onde este foi bailado pela primeira vez.

O Grupo Foclórico do Rochão convidou o Grupo das Romarias Antigas do Rochão para se juntar à festa.

Veja o vídeo realizado por Rui Dantas Rodrigues